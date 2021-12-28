Жителей столичного региона ждут гололед и мороз

28 дек. 8:13

Сегодня жителей столичного региона ждут облачная с прояснениями погода и гололедица, - сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в столице составит от минус шести до минус восьми градусов, а предстоящей ночью может похолодать до 15 градусов мороза. В Подмосковье днем будет от минус пяти до минус десяти градусов, а в ночные часы столбики термометров в регионе могут опуститься до 17 градусов ниже нуля.

Ветер будет дуть юго-западный, его скорость составит до 8 м/с. Атмосферное давление будет высоким и составит 755 мм рт ст, - говорится в прогнозе.