США строят фантастические планы по санкциям против рубля – МИД России

28 дек. 7:56

Планы США ограничить конвертацию рубля как национальной валюты, снова сделать его "деревянным" больше относятся к разряду фантастики, - заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

"Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано. Можно, конечно, попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что в общем-то часто бывает. Но каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты – это что-то из разряда фантастики", - поведал дипломат, передает РИА Новости.

То же касается и перспектив отключения России от международной межбанковской системы SWIFT: "SWIFT – это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии, и совершенно непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы. Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики, поэтому мы готовы к любым неожиданностям. Однако повторю - никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчеркивали это неоднократно в течение года. Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой", - отметил Биричевский.

Напомним, ранее в западных СМИ появилась информация, что против Москвы обсуждается ряд жестких санкций из-за якобы готовящегося "вторжения" РФ на Украину, в том числе – ограничение способности РФ конвертировать рубль в другие иностранные валюты и отключение России от SWIFT, - написало агентство Блумберг со ссылкой на источники.