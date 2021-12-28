Российским чиновникам могут запретить новогодние заграничные вояжи

28 дек. 7:44

Депутат Госдумы Султан Хамзаев озвучил новую инициативу - запретить чиновникам выезжать за рубеж в период новогодних праздников с целью развития внутреннего туризма.

Депутат отметил, что таким образом чиновники "смогут понять болевые точки" в сфере туризма в каждом конкретном регионе РФ, а также будут работать над тем, чтобы эти проблемы "были сведены к нулю".

"Лично сам буду отдыхать и находиться у себя в регионе в Дагестане", - отметил депутат, передает РИА Новости.

Также Хамзаев выразил мнение, что отдых для граждан в стране "должен быть дешевле, комфортнее и приятнее".

Многие депутаты Госдумы, которые также планируют провести новогодние праздники в России, поддерживают данную инициативу, - добавил депутат.