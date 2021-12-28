Мясников полагает: "омикрон" все же доберется до России

28 дек. 7:28

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем аккаунте в Telegram озвучил ориентировочные сроки начала волны заражения омикрон-штаммом COVID-19 в России.

"В Европе предполагают, что бурный рост заболеваемости омикроном у них продлится до середины января. Я предполагаю, что потом это начнется и у нас", - заявил Мясников, отметив, что волны заболеваемости COVID-19 в России и Европе "почему-то движутся в противофазе", передает РИА Новости.

Напомним, новый штамм B.1.1.529, получивший название "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Как считают исследователи, новые изменения в геноме коронавируса позволяют ему сохранять устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.