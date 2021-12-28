Под Алматы произошло лобовое столкновение автобуса и иномарки, есть жертвы

28 дек. 7:14

Минувшей ночью в Алматинской области произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса Van Hool и автомобиля Mercedes-Benz, погибли три человека, трое травмированы, - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

ДТП произошло в Жамбылском районе - между селами Самсы и Актерек. В салоне легкового авто в нарушение правил дорожного движения находились шесть человек. Как установили стражи порядка, 25-летний водитель Mercedes-Benz на 108-м километре трассы Алматы – Бишкек не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автобусом Van Hool, - передает Sputnik Казахстан.

"Три человека, находившиеся в Mercedes, погибли на месте ДТП. Оставшиеся трое пассажиров иномарки с различными травмами были госпитализированы", - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

Никто из пассажиров рейсового автобуса в ДТП не пострадал, - добавили в полиции.