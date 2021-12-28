Россия и США обсудят ситуацию на Украине 10 января – СМИ

28 дек. 6:57

Москва и Вашингтон 10 января проведут переговоры, посвященные контролю над вооружениями и ситуации на Украине, - передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Белый дом.

"Соединенные Штаты рассчитывают на диалог с Россией", - отметил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, добавив: 12 января может пройти заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января - переговоры представителей РФ и ОБСЕ, передает ТАСС.

Белый дом и Госдепартамент пока не ответили на просьбу прокомментировать эту информацию.

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основной раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности состоится сразу после новогодних каникул, добавив, что для Москвы имеет значение срок переговоров, отметив недопустимость их затягивания, несмотря на то, что РФ не выдвигает ультиматумов в этом вопросе.