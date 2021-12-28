Израиль провел ракетную атаку сирийской Латакии рядом с авиабазой Хмеймим - СМИ

28 дек. 6:43

Армия Израиля минувшей ночью атаковала сирийскую Латакию, вблизи которой находится российская авиабаза Хмеймим, - передает Государственное телевидение Сирии.

"Сегодня около 3:21 (4:21 мск) Израиль совершил воздушную атаку ракетами со стороны Средиземного моря к западу от города Латакия, нацелившись на контейнерную площадку в торговом порту в Латакии", - говорится в сообщении телеканала, передает РИА Новости.

На месте произошел пожар, порту Латакии нанесен материальный ущерб в крупном размере.

Для отражения атаки военные задействовали сирийские системы ПВО.