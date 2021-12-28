Упавший в Удмуртии вертолет Ми-2 найден, есть погибший

28 дек. 6:30

Удмуртские спасатели обнаружили место аварийной посадки вертолета Ми-2, обследовавшего нефтепровод, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Найдено место аварийной посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии. В настоящее время пилот и пассажир переданы бригадам скорой помощи", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В результате жесткой посадки погиб один из двоих человек, - заявил глава региона Александр Бречалов.

"Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб. Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь", - написал Бречалов во "ВКонтакте" .

Известно, что член экипажа, выживший при жесткой посадке вертолета, находится в тяжелом состоянии, его эвакуируют в стационар, - сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на данные республиканского Минздрава.

Вертолет в течение более 10 часов искали 300 человек и 80 машин.

Напомним, информация о жесткой посадке вертолета Ми-2 поступила накануне в 14:15 мск. По предварительной информации, перед этим он в 12:00 мск вылетел с аэродрома города Ижевск и совершал облет нефтепровода.