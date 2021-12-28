В Казахстане 354 новых заболевших коронавирусом

28 дек. 6:12

В Казахстане озвучили новые данные о заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки - в стране выявлены 354 новых заболевших.

Антилидерами по числу заболевших по-прежнему остаются Нур-Султан и Карагандинская область – в столице выявлено 76 новых заболевших, в Карагандинской области – 65 пациентов, на третьем месте – Алматы с 49 инфицированными, - передает Sputnik-Казахстан.

В Акмолинской области 46 новых заболевших, в Павлодарской – 37, в Северо-Казахстанской – 30, в остальных регионах страны менее 30 новых пациентов, - сообщили в Минздраве Казахстана.

Всего в стране с начала пандемии выявлены 986 553 заболевших коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки от болезни скончались 9 казахстанцев, 12 986 человек умерли с начала пандемии.