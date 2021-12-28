Саакашвили упал в обморок, узнав о намерении перевести его в тюрьму

28 дек. 5:45

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили упал в обморок, сопротивляясь возвращению в тюрьму. Об этом экс-глава государства сообщил в письме, которое зачитал журналистам адвокат Ника Гварамия.

"Сегодня примерно в половине шестого ко мне вошли, чтобы забрать, одетые в черные формы люди. Они сообщили, что переводят меня, но не сказали, куда. Я потребовал измерить мне давление, давление было 180, а после второго измерения - 200/110, тогда как моя норма 120/180. Это был гипертонический криз, по-моему", - поведал Саакашвили.

По словам бывшего президента Грузии, после этого они попытались вывезти его силой, однако он сопротивлялся, после чего отключился, передает РИА Новости.

"Не помню определенные части", - добавил экс-глава государства.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. В настоящее время Саакашвили лечится в военном госпитале в Гори после длительной голодовки.