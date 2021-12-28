Фильм про жен экстремистов сняли в Дагестане

28 дек. 2:19

Пятигорская компания сняла документальный фильм, который "Как я стала женой экстремиста", сообщает пресс-служба аппарата детского омбудсмена в республике.

Картина снята по заказу министерства по национальной политике и делам религии Дагестана в рамках подпрограммы профилактики и противодействию экстремизму.

"В фильме затрагивается проблема вовлечения в экстремистскую деятельность не только молодежь, но и людей семейных, с уже устоявшимся бытом. Работа основана на реальных судьбах женщин, выехавших на Ближний Восток и потеря там все, включая самое дорогое - детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что хронометраж фильм составляет более 20 минут. После презентации картины состоится круглый стол с закрытым ее обсуждением.