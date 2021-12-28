Лакский театр собрал во Владикавказе более 600 зрителей

28 дек. 1:29

Лакский театр имени Эффенди Капиева представил спектакли во Владикавказе на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева, сообщает пресс-служба театра.

Постановку спектакля "Укрощение строптивой" по пьесе Уильяма Шекспира осуществил заслуженный артист Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Гиви Валиев.

Несмотря на то, что "Укрощение строптивой" в репертуаре Лакского театра появилось недавно, спектакль с большим успехом прошел на всероссийском и международном фестивалях.

Отмечается, что спектакль показывали дважды, его посетили более 600 зрителей, 90% из которых - студенты высших и средних учебных заведений Владикавказа, они пришли по программе "Пушкинская карта". Зрителями также стали представители дагестанской диаспоры в Северной Осетии.