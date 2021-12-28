РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика

Лакский театр собрал во Владикавказе более 600 зрителей

Лакский театр собрал во Владикавказе более 600 зрителей

Лакский театр имени Эффенди Капиева представил спектакли во Владикавказе на сцене Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева, сообщает пресс-служба театра.

Постановку спектакля "Укрощение строптивой" по пьесе Уильяма Шекспира осуществил заслуженный артист Северной Осетии и Кабардино-Балкарии Гиви Валиев.

Несмотря на то, что "Укрощение строптивой" в репертуаре Лакского театра появилось недавно, спектакль с большим успехом прошел на всероссийском и международном фестивалях.

Отмечается, что спектакль показывали дважды, его посетили более 600 зрителей, 90% из которых - студенты высших и средних учебных заведений Владикавказа, они пришли по программе "Пушкинская карта". Зрителями также стали представители дагестанской диаспоры в Северной Осетии.

1135 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео