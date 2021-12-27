Участники переговоров по иранскому атому ускорят подготовку чернового документа

27 дек. 23:36

Участники восьмого раунда переговоров по восстановлению соглашения по иранскому атому решили активизировать процесс редактирования документов для максимально оперативного достижения итоговой договоренности, рассказал возглавляющий делегацию РФ на переговорах постоянный представитель Москвы при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, сегодня на заседании Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) было официально объявлено начало нового раунда, состоялись "деловые, ориентированные на результат обсуждения".

"В частности, они [участники] договорились активизировать процесс драфтинга [проектирования документов], чтобы как можно скорее достичь соглашения", - пояснил российский дипломат на своей странице в Twitter.