Женщина года в Узбекистане получила от президента автомобиль

28 дек. 3:26

Женщине-фермеру из Каракалпакстана Палзаде Салиевой подарили белоснежный автомобиль Chevrolet Gentra от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщает пресс-служба Сената.

Ранее председатель фермерского хозяйства "Орзу", расположенного в Кегейлинском районе, стала женщиной года в республике.

Стоит отметить, что Салиева внесла весомый вклад в развитие сельского хозяйства. Помимо руководства процессом, она принимает участие в сборе урожая. Женщина следит за всем хозяйством и сама управляет трактором.