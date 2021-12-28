В Алматы появилось около пяти тысяч новых дорожных знаков

28 дек. 4:27

Административная полиция Алматы сообщает, что в этом году в городе проводились мероприятия по созданию более безопасной улично-дорожной сети, в том числе в городе установили порядка пяти тысяч новых дорожных знаков.

Протяженность дорожной сети Алматы составляет 3 096 км, протяженность магистралей - 1 150 км.

"В эксплуатации находится более 29 998 дорожных знаков, 392 117 кв м линии дорожной разметки. В текущем году установлено и восстановлено 4 711 дорожных знаков. На 161 улице нанесено 279 191 кв м линий дорожной разметки", - рассказал начальник управления административной полиции ДП Алматы Нурлан Аманбек.

Кроме того, в 2021 году в Алматы установлено 3,333 км дорожного ограждения. Завершается строительство восьми надземных пешеходных переходов.

Возле школ появились соответствующие знаки и искусственные неровности на дороге. "Общее количество искусственных неровностей в районе общеобразовательных учреждений - 570 единиц", - указал представитель полиции.