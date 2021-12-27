В новогодние каникулы жители Краснодара отправятся в Турцию

27 дек. 23:46

Сервис Яндекс.Путешествия выяснил, где проведут новогодние праздники жители Краснодара.

Аналитики выделили главные направления по результатам поиска и бронирования авиабилетов. Краснодарцы выбирают для Нового года путешествия в Турцию, Армению, Беларусь, Венгрию и ОАЭ.

Туристы из кубанской столицы хотят провести праздники в Стамбуле, Ереване, Минске, Анталье и Будапеште. Из внутренних направлений популярны Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Калининград.

За границу собираются 20% путешественников из Краснодара - в пять раз больше, чем на прошлый Новый год.

В среднем на путешествие краснодарцы выделяют восемь дней.

Предпочтения россиян немного отличаются, главными направлениями оказались Турция, Армения и Молдова.