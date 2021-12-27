Азербайджан будет развивать круизы с Астраханской областью

27 дек. 23:33

Азербайджан будет развивать туристические проекты с Астраханской областью, - говорилось на рабочей встрече губернатора области Игоря Бабушкина с азербайджанской делегацией, информирует пресс-служба правительства российского региона.

"В плане туризма мы возлагаем большие надежды на круизный лайнер "Петр Великий". Рассчитываем, что к лету судно сможет полноценно выйти в рейс и станет флагманом круизного флота", - сказал он.

"Коллеги из прикаспийских стран выражают живой интерес к организации круизного сообщения по Каспию. Нам бы очень хотелось, чтобы это направление стало полноценным проектом", - отметил региональный лидер.