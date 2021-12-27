Курортный сбор пойдет на благоустройство кисловодской горы Кольцо

27 дек. 23:15

Власти курортного Кисловодска в наступающем 2022 году планируют благоустроить на средства курортного сбора одну из главных достопримечательностей города - памятник природы гору Кольцо.

"Здесь будет отремонтирована подъездная дорога к памятнику природы, на площадке перед горой будут установлены торговые павильоны, выполненные в едином архитектурном стиле, а прилегающая к памятнику территории будет благоустроена", - сообщил исполняющий обязанности главы курорта Евгений Моисеев, передает "Это Кавказ".

Также совместно с представителями Минприроды будут определены охранные зоны памятника, который последние годы подвергался актам вандализма, а вокруг него развернулась стихийная торговля. Только в уходящем 2021 году силами администрации города-курорта вокруг горы Кольцо было снесено 47 незаконных павильонов.