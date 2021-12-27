Учредитель и руководитель IDEA навестила новорожденного львенка в Бакинском зоопарке

27 дек. 23:00

Львенок недавно появился на свет в Бакинском зоопарке, малыша навестила учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, по инициативе которой ранее был реконструирован зоопарк.

Лейла Алиева ознакомилась с состоянием и условиями содержания детеныша, который весит около 3 кг, пишет Trend.

Так как у львицы-матери нет опыта и она не может ухаживать за ним, новорожденного содержат отдельно от нее - в специально оборудованном теплом помещении под постоянным контролем врача и сотрудников зоопарка.

На сегодняшний день в Бакинском зоопарке живут пять львов.

Напомним, Бакинский зоологический парк, реконструированный по инициативе Лейлы Алиевой, открылся для посетителей в октябре уходящего года.