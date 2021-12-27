Авария оставила без тепла 42 тысячи жителей Краснодара

27 дек. 22:39

Сегодня вечером в Краснодаре произошла авария на теплопроводе, об этом сообщается на сайт ГУ МЧС по краю.

В 20.55 поступил сигнал об утечке на подземном магистральном теплопроводе по адресу 1-й проезд Заречный, 42.

В результате оказалось частично прекращено теплоснабжение в Карасунском округе. В зону отключения попали 223 многоквартирных дома, в которых живет 42 тыс человек, в том числе 13 тыс детей, а также 32 социально значимых объекта.

Утечка произошла из-за износа теплопровода.

Идут ремонтно-восстановительные работы, планируется завершить их в 03.00 ночи.