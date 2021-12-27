Врач: "злоупотребление" мандаринами вредит печени

27 дек. 22:24

Слишком активное поедание мандаринов может вылиться в проблемы с печенью, рассказала диетолог Надежда Цапкина.

По ее словам, мандарин - это отличный источник кальция, магния и калия, а также витаминов С, D, K и B, передает РИА Новости.

В то же время, предупредила специалист, чрезмерное употребление этих фруктов может плохо повлиять на работу печени, так как нельзя употреблять более 40 г в день. Поэтому диетолог посоветовал ограничиться 4-5 плодами.

"Фитонциды и эфирное масло обладают очень полезными свойствами, помогают в борьбе с вирусами, а наличие биофлаваноидов и антиоксиданта бета-каротина предотвращает образование раковых заболеваний", - добавила Цапкина.