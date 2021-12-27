Набиуллина: Центробанк не будет собирать данные о переводах физических лиц

27 дек. 21:57

Центробанк не намерен собирать сведения о транзакциях физических лиц, рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 1".

Ранее сегодня РБК сообщило о новой форме отчетности, разосланной регулятором банкам, из которой следует, что он будет запрашивать данные обо всех переводах между физлицами, включая личные данные отправителей и получателей.

Набиуллина подчеркнула, что эти сведения не соответствует действительности.

"Мы работаем сейчас с некоторыми банками, в которых выявляется риск использования их платформ для платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, финансовых пирамид, для того, чтобы банки могли эффективно выстраивать здесь работу", - обратила внимание глава ЦБ РФ.

В этих ситуациях, уточнила председателя регулятора, может быть запрошен обезличенный реестр платежей, а о тотальном контроле за переводами физических лиц, а также малого или среднего бизнеса речи не идет.