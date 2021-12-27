ОПЕК+ пять лет: нефтедобытчиков ждут еще более неспокойные годы

В начале декабря группа нефтедобывающих стран ОПЕК+ отметила свой пятый день рождения. Прошедшие пять лет стали более неспокойным временем, чем они могли себе представить, когда впервые собрались вместе, чтобы противостоять угрозе, исходящей от сланцевого бума в США в 2016 году. И будущее не выглядит мрачно, пишет Bloomberg.

На грани краха в 2020 году ОПЕК + была спасена пандемией Covid-19 и необходимостью скоординированного реагирования на управление поставками нефти в условиях беспрецедентного падения спроса. Теперь новый вызов - мировая потребность в нефти проверяет свои производственные пределы.

Катализатор

Столкнувшись с резким падением цен на нефть, со 110 долларов за баррель в середине 2014 года до менее 30 долларов к началу 2016 года, а также резким ростом запасов нефти, 13 членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились в ноябре 2016 года сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день и призвали страны, не являющиеся членами картеля, поддержать их дополнительными сокращениями. Группа из 11 стран, включая Россию, Казахстан и Азербайджан, согласились сократить общий объем добычи почти на 560000 баррелей в день с начала 2017 года. Это первоначальное сокращение добычи должно было продлиться до конца июня, но было продлено дважды. Затем, в конце 2018 года, продлено еще раз. К марту 2020 года то, что изначально было шестимесячной программой ограничения объемов производства, длилось уже более трех лет. А потом вдруг все разладилось.

Резкий рост и спад

Свободная добыча ОПЕК + была недолгой, после чего последовали серьезные сокращения. Когда пандемия Covid-19 начала отражаться на спросе, Саудовская Аравия потребовала, чтобы Россия приняла участие в предложенном сокращении предложения еще на 1,5 миллиона баррелей в день. ОПЕК+ фактически распалась. Производители начали ожесточенные бои: открыли краны и наводнили рынок сырой нефтью, в то время как локдауны и ограничения на международные поездки резко сокращали спрос. Цены снова резко упали. Этого было достаточно, чтобы в апреле 2020 года собрать всех за виртуальным столом переговоров и договориться о самом глубоком в истории добровольном сокращении добычи.

Гибкие друзья

Производители ОПЕК + проявили большую гибкость при пересмотре своего первоначального плана добычи с учетом меняющегося спроса на нефть. В новом долгосрочном плане, представленном в июле 2021 года, введено сокращение. Первоначальный план предусматривал сокращение добычи на 5,76 миллиона баррелей в день до апреля 2022 года. ОПЕК+ продемонстрировала большую гибкость в попытке приспособить их предложение к изменяющемуся спросу, поскольку пандемия за последние два года пошла на спад и резко возросла - даже если не всегда справлялась с этим. Группа отложила ранние планы по смягчению сокращений добычи, в то время как Саудовская Аравия самостоятельно произвела дополнительные сокращения, когда спрос медленно увеличивался. Совсем недавно страны ввели программу по облегчению поставок обратно на рынок, по мере того как восстановление набирало темпы.

Перспективы на 2022 год

Соблюдение требований прошло лучше, чем ожидалось чему способствовали дополнительные односторонние сокращения со стороны Саудовской Аравии и перебои в обслуживании в других местах. Перспективы на 2022 год остаются такими же неопределенными, как и в этом году. Пандемия все еще с нами. Появление еще одного штамма вируса в ноябре снова привело к падению цен на нефть, поскольку страны стремятся сдержать его распространение.

В ближайшем будущем группа производителей столкнется с возвращением избыточного предложения и растущей потребностью в очередном сокращении производства. В то же время он сталкивается с давлением со стороны стран-потребителей, обеспокоенных резким ростом инфляции, с требованием держать краны открытыми.

Но если предположить, что спрос продолжит восстанавливаться, то вскоре главной проблемой станет способность группы перекачивать всю нефть, в которой нуждается мир, даже если мы попытаемся отказаться от ископаемого топлива. "ЛУКОЙЛ", второй по величине производитель нефти в России, заявляет, что его резервные мощности будут исчерпаны к апрелю, если ОПЕК+ будет добавлять 400 тыс. баррелей в день каждый месяц.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман предупредил, что к концу десятилетия мир столкнется с дефицитом поставок на 30 млн баррелей в день. Может оказаться, что ОПЕК+ вскоре столкнется с трудностями, пытаясь увеличить добычу, поскольку ей необходимо сбалансировать рынок. Следующие пять лет для группы нефтедобывающих компаний будут сложными.