Курорты Чечни объединят турмаршрутом

27 дек. 22:51

В скором времени в Чечне появится единый кольцевой туристический маршрут, в который войдут курорт "Ведучи", озеро Кезеной-Ам и высокогорная область Нашха.

"Мы хотим соединить Кезеной-Ам, Ведучи, Нашха - полностью закольцевать туристический маршрут", - рассказал глава региона Рамзан Кадыров, передает "Это Кавказ".

По словам Кадырова, проект горнолыжного курорта "Ведучи" имеет для республики приоритетное значение и будет реализован даже в случае возникновения сложностей. "Речь идет о нашем национальном проекте. Будут федеральные средства, не будут - все равно мы построим горнолыжный курорт "Ведучи" в таком объеме, в котором он запланирован. Со всеми условиями построим, чтобы он был лучшим если не во всем мире, то в России точно", - подчеркнул Кадыров.

Уже в следующем году на курорте "Ведучи" появятся новые горнолыжные трассы на северном склоне хребта Данедук, а до конца 2023 года "Ведучи" станет полноценным горнолыжным курортом, - отметил министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев.

