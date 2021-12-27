В Гергебильском районе Дагестана будет еще одна ГЭС

27 дек. 22:33

В скором времени на реке Аварское Койсу в Гергебильском районе Дагестана начнется строительство Могохской ГЭС, которое будет вести компания "Русгидро".

"Мощность Могохской ГЭС составит 49,8 МВт, она будет использовать падение реки на участке между Гоцатлинской ГЭС и водохранилищем Ирганайской ГЭС, став новой второй ступенью каскада", - сообщил врио заместителя председателя правительства Дагестана Манвел Мажонц, передает "Это Кавказ".

Согласно предварительному проекту, станция будет создана по плотинно-деривационной схеме с использованием плотины высотой 20 м.

Планируется, что новая ГЭС будет введена в эксплуатацию в 2028 году.