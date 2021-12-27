Наземное метро Краснодара стало на шаг ближе

27 дек. 22:14

Разработчики ОАО "РЖД" завершили технико-экономическое обоснование проекта наземного метро города, - рассказал сегодня в своем телеграм-канале мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Задачей "Наземки" станет "массовая перевозка пассажиров не только пределах самого города, но и в радиусе 30 км вокруг него. Проектирование и строительство жизненно важной для города транспортной системы будет идти поэтапно, с максимальным использованием существующих железных дорог. Это позволит серьезно ускорить реализацию проекта краснодарской электрички", - написал Алексеенко, передает портал Юга.ру.

О сроках реализации проекта мэр столицы Кубани не сообщил.

Напомним, идея сделать наземное метро, или "Наземку" в Краснодаре появилась в 2016 году, ее разработали члены инициативной группы, в которую вошли общественники из движения "Городские решения" и портала "Общественный транспорт Кубани и Адыгеи".

Проект предполагал использование существующей ж/д инфраструктуры для сообщения между Краснодаром и пригородами, однако он застопорился из-за отсутствия экономического обоснования. После этого идею еще год обсуждали с участием представителей РЖД. В марте 2019 года карту наземного метро презентовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.