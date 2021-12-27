Власти Дагестана определились с экономическим развитием

27 дек. 21:49

В Дагестане завершена работа по формированию модели экономического развития республики, - сообщил врио министра экономики и территориального развития Дагестана Руслан Алиев.

"При определении прорывных проектов исходили из востребованности проекта и направленности его на раскрытие потенциала республики. Соответственно были выбраны развитие Каспийского прибрежного кластера, развитие плодоовощного кластера в Южном Дагестане, второй этап реконструкции аэропорта "Махачкала", реализация стратегического проекта "Город обувщиков", развитие стекольного промышленного кластера", - отметил Алиев, передает "Интерфакс".

Реализация запланированного позволит привлечь в экономику республики 416 млрд рублей, создать около 55 тыс рабочих мест, а также обеспечить около 99 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, - добавил Алиев.