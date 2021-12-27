Армения стала антилидером рейтинга по безработице среди стран бывшего СССР

27 дек. 21:32

Уровень безработицы в Армении оказался самым высоким среди стран бывшего СССР, сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье со ссылкой на данные Международной организации труда и Всемирного банка.

При этом, по состоянию на 2020 год, РА занимала 7-е место среди всех стран мира с показателем 20,2% безработных от всего населения.

На второй строчке среди государств бывшего Советском Союза - Грузия, где работы не имели 12,1% населения. Третьей стала Украина с 9,5% безработных.

В Азербайджане показатель составляет 6,3%, в России - 5,7%.

Меньше всего безработных в Туркменистане - 4,4%.