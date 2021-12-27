Санавиация КЧР доставила на лечение первого пациента

27 дек. 21:30

Сегодня в Карачаево-Черкесии медики доставили в медучреждение из самого отдаленного района республики первого пациента с применением авиационного санитарного транспорта, - сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

"В Год медицины расширяем возможности развития здравоохранения в республике", - написал Темрезов в своем аккаунте в Instagram, передает "Интерфакс".

Авиаторы везли пациента в столицу КЧР из самого отдаленного Урупского района, при этом транспортировка заняла в четыре раза меньше времени, чем занимает путь кареты скорой помощи.

В перспективе такая транспортировка больных будет осуществляться не только по Карачаево-Черкесии, но и в крупные медцентры других регионов страны, - добавил глава региона.

"Год медицины в Карачаево-Черкесии подходит к концу, но изменения и улучшения в системе здравоохранения будут продолжаться. Намечено много планов и целей - все для оказания качественной медицинской помощи нашим жителям", - добавил глава республики.