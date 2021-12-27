Эльбрусские лавины становятся слишком дорогими

27 дек. 21:16

Противолавинные мероприятия в горнолыжном районе Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии в нынешнем зимнем сезоне потребуют более 70 млн рублей, - сообщил начальник ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба" Хизир Чочаев.

"Защита от неконтролируемого схода снежных лавин со следующего 2022 года одного гектара лавинного очага определена в размере 120 650 рублей, в районе Приэльбрусья речь идет о сумме 24 млн рублей без учета федеральной трассы Прохладный - Баксан - Азау, для защиты которой требуется 46,5 млн рублей, необходимо чуть более 70 млн рублей для всего Приэльбрусья", - заявил Чочаев на заседании правкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кабардино-Балкарии, добавив: если перестать стрелять, то от снегопада к снегопаду снег в лавинных очагах будет накапливаться и будут сходить лавины больших объемов, однозначно с негативными последствиями, передает "Это Кавказ".

По данным руководителя службы, сейчас ситуация в районе контролируемая, на защищаемых объектах в Приэльбрусье не лавиноопасно, на маркированных лыжных трассах возможны отдельные сходы нависших слоев снега, однако вне маркированных трасс лавинная опасность сохраняется.

В свою очередь глава региона Казбек Коков заверил, что со стороны региона будут приняты все необходимые решения для защиты территории от лавин. "Защищать надо, без соответствующих решений на 1 января 2022 года выходить не можем", - подчеркнул он.