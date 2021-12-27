На севере Дагестана заработает новая ОЭЗ

27 дек. 20:49

В скором времени на севере Дагестана в рамках реализации инвестпроекта "Эко-индустриальное развитие муниципальных районов, расположенных в северной зоне республики" будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ), - сообщил врио министра экономики и территориального развития региона Руслан Алиев.

"Реализация проекта планируется на территории Кизлярского, Бабаюртовского, Ногайского районов, городов Кизляр и Южно-Сухокумск. Учитывая значительную экспортную составляющую проекта, предусматривается создание ОЭЗ промышленно-производственного типа с центром в городе Кизляре", - рассказал Алиев, передает "Интерфакс".

Общая площадь территории под реализацию инвестпроекта составит порядка 151,3 га, на которых планируется строительство жилья, создание 18 основообразующих предприятий и 50 новых современных производств. Это около 24,1 млрд рублей инвестиций и 5,6 тыс. рабочих мест, - поведал глава ведомства, добавив: объем производства продукции планируемых к размещению производств составит более 700 тыс т в год, из них более 200 тыс т - экспортноориентированного направления.