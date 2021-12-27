Бульвар в Горячем Ключе реконструируют в 2022 году

27 дек. 20:57

В будущем году в Горячем Ключе начнется благоустройство в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", будет реконструирован бульвар по улице Ленина.

Реконструкция будет состоять из двух этапов, первый начнется в 2022 году.

"Центральный бульвар – место постоянного скопления горожан. Общая площадь территории – более 65 ты кв м. Благодаря нацпроекту есть возможность преобразить зону отдыха в современное, комфортное место для проведения досуга", - поделился заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Дунаев.

В наступающем году благоустроить планируют свыше 20 тыс кв м бульвара. Там появятся тротуарные дорожки, лавочки, декоративное освещение, детские и спортивные площадки, велодорожка, а территорию озеленят.

Реконструировать именно этот бульвар решили сами жители в ходе голосования.