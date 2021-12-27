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В Карачаевске на улице нашли тело новорожденного

В Карачаевске на улице нашли тело новорожденного

Сегодня на одной из улиц карачаево-черкесского Карачаевска было найдено тело новорожденного ребенка, - сообщили в следственном управлении СКР России по КЧР.

Следственные органы республики проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления лица, причастного к совершению преступления, - передает "Интерфакс".

Также следователи исследуют медицинскую документацию рожениц из перинатальных центров.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в СКР по региону.

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