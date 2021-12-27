В Британии выяснили, как "омикрон" проявляется на коже

27 дек. 20:28

Возникновение сыпи на коже может оказаться симптомом заражения омикрон-штаммом Covid-19, выяснили журналисты британской газеты Daily Express на основе данных приложения ZOE COVID Study.

"У разных пациентов покраснения на коже отличаются друг от друга. Кто-то жаловался на сильный зуд, другие наоборот отмечали, что припухлости никак не беспокоят", - цитирует материал РИА Новости.

Сыпь может возникать на ранних стадиях заболевания и сохраняться затем в течение долгого времени.

Ранее компания ZOE совместно c британскими врачами и учеными разработала приложение, в котором пациенты с "омикроном" добровольно описывали симптомы.

Тем не менее, уточняется в материале, в Британии в последнее время увеличилось число случаев, когда симптомы "омикрона" совпадали с признаками обыкновенной простуды.