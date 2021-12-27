Президент США подписал оборонный бюджет без санкций против "Северного потока-2"

27 дек. 20:18

Американский президент Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на следующий год, в который заложены средства на сдерживание России, но нет санкций против газопровода "Северный поток-2", такое сообщение распространил Белый дом.

"Документ подписан в качестве закона", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, республиканцы требовали внести в бюджет санкции против "Северного потока-2", но в окончательный проект документа они не попали - так же, как предложение о рестрикциях против 35 граждан РФ, "близких" к руководству страны, и санкциях против суверенного долга России.

При этом оборонный бюджет включает затраты в $4 млрд на инициативу военного сдерживания России в Европе.