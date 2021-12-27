Стали известны подробности взрыва в Краснодаре

27 дек. 20:13

Взрыв газового баллона, прогремевший сегодня в гаражном боксе Краснодара, повредил несущие стены помещения, а четырем пострадавшим в нем потребовалась медицинская помощь, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Произошла разгерметизация газового баллона при его падении с последующей вспышкой газовоздушной смеси без последующего горения. После осмотра помещения установлено, что несущая стена повреждена, произошло смещение двух плит перекрытия. Пострадали четыре человека, их госпитализировали в медучреждение", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В смотровую яму гаражного бокса упал 100-литровый газовый баллон, - добавили в МЧС региона.