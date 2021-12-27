Швейцария готова принять саммит Россия - НАТО

27 дек. 19:59

Швейцария готова в случае необходимости предоставить площадку для саммита Россия - НАТО, если это потребуется, рассказал официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам (МИД) этой страны Валентин Кливаз.

"Это включает также выполнение Швейцарией роли страны-хозяйки или оказание помощи в организации конференций и встреч", - приводит его слова РИА Новости.

Дипломат уточнил, что в связи с требованиями конфиденциальности ведомство не дает комментариев относительно "конкретных событий или запросов" от сторон.

Ранее генсекретарь альянса Йенс Столтенберг решил созвать Совет Россия - НАТО 12 января следующего года. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся в январе.