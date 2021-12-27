Казахстан отменяет смертную казнь. Исключений не будет

27 дек. 20:00

Парламент Казахстана принял законопроект об отмене смертной казни. Когда закон будет подписан президентом, он ознаменует собой значительные изменения в политике крупнейшей страны Центральной Азии, пишет Caspian News.

Законопроект, одобренный Сенатом - верхней палатой парламента - полностью исключит смертную казнь из Уголовного кодекса. "Полная отмена смертной казни в Республике Казахстан будет способствовать гармонизации национального законодательства в соответствии с международно-правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантий высшей конституционной ценности - права на жизнь", - говорится в документе, принятом Сенатом.

Законопроект был одобрен Сенатом почти через год после того, как президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о ратификации Второго факультативного протокола ООН к Международному пакту о гражданских и политических правах. Этот документ обязывает подписавшие его стороны отменить смертную казнь. Помимо Казахстана участниками соглашения стали еще 88 стран.

Смертная казнь находится под мораторием в Казахстане с 2003 года. Пожизненное заключение было введено в Казахстане в 2004 году в качестве альтернативного наказания. Тем не менее суды продолжали приговаривать преступников к смертной казни за преступления, связанные с терроризмом, в том числе за организацию убийства бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

С тех пор, как в Казахстане в 2003 году был введен мораторий на применение смертной казни, Руслан Кулекбаев, убивший восемь полицейских и двух гражданских лиц во время беспорядков в крупнейшем городе Казахстана Алматы в 2016 году, стал единственным человеком, которого приговорили к казни по обвинению в терроризме и убийстве. Куликбаев теперь отбывает пожизненное заключение в тюрьме.

8 декабря новый законопроект прошел чтение в нижней палате Казахстана, Мажилисе, прежде чем был одобрен верхней палатой. Ожидается, что документ будет подписан президентом страны.

"Приняв этот закон, Казахстан вошел в группу стран, где смертная казнь запрещена законом. Кроме того, наша страна доказывает, что поддерживает международное движение, направленное на полную отмену смертной казни", - заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Сейчас Россия, Белоруссия и Таджикистан остаются единственными странами в Европе и Центральной Азии, которые не подписали и не ратифицировали второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, но Россия и Таджикистан продолжают соблюдать мораторий на казни.

Между тем, в 2020 году количество казней во всем мире снизилось на 26% - это самое низкое количество казней, зафиксированное Amnesty International за последнее десятилетие.