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Казахстан отменяет смертную казнь. Исключений не будет

Казахстан отменяет смертную казнь. Исключений не будет

Парламент Казахстана принял законопроект об отмене смертной казни. Когда закон будет подписан президентом, он ознаменует собой значительные изменения в политике крупнейшей страны Центральной Азии, пишет Caspian News.

Законопроект, одобренный Сенатом - верхней палатой парламента - полностью исключит смертную казнь из Уголовного кодекса. "Полная отмена смертной казни в Республике Казахстан будет способствовать гармонизации национального законодательства в соответствии с международно-правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантий высшей конституционной ценности - права на жизнь", - говорится в документе, принятом Сенатом.

Законопроект был одобрен Сенатом почти через год после того, как президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о ратификации Второго факультативного протокола ООН к Международному пакту о гражданских и политических правах. Этот документ обязывает подписавшие его стороны отменить смертную казнь. Помимо Казахстана участниками соглашения стали еще 88 стран.

Смертная казнь находится под мораторием в Казахстане с 2003 года. Пожизненное заключение было введено в Казахстане в 2004 году в качестве альтернативного наказания. Тем не менее суды продолжали приговаривать преступников к смертной казни за преступления, связанные с терроризмом, в том числе за организацию убийства бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

С тех пор, как в Казахстане в 2003 году был введен мораторий на применение смертной казни, Руслан Кулекбаев, убивший восемь полицейских и двух гражданских лиц во время беспорядков в крупнейшем городе Казахстана Алматы в 2016 году, стал единственным человеком, которого приговорили к казни по обвинению в терроризме и убийстве. Куликбаев теперь отбывает пожизненное заключение в тюрьме.

8 декабря новый законопроект прошел чтение в нижней палате Казахстана, Мажилисе, прежде чем был одобрен верхней палатой. Ожидается, что документ будет подписан президентом страны.

"Приняв этот закон, Казахстан вошел в группу стран, где смертная казнь запрещена законом. Кроме того, наша страна доказывает, что поддерживает международное движение, направленное на полную отмену смертной казни", - заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Сейчас Россия, Белоруссия и Таджикистан остаются единственными странами в Европе и Центральной Азии, которые не подписали и не ратифицировали второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, но Россия и Таджикистан продолжают соблюдать мораторий на казни.

Между тем, в 2020 году количество казней во всем мире снизилось на 26% - это самое низкое количество казней, зафиксированное Amnesty International за последнее десятилетие.

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