Ильхам Алиев выразил соболезнования родным и близким Альберта Лиханова

27 дек. 19:33

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни писателя Альберта Лиханова.

"С глубоким прискорбием воспринял известие о кончине Альберта Анатольевича Лиханова, классика детской и юношеской литературы, видного общественного деятеля, большого друга азербайджанского народа", - говорится в письме главы государства.

"Не стало многогранной личности, талантливого писателя и педагога, человека с неравнодушным сердцем, посвятившего всю жизнь благородной миссии по защите и поддержке детства, нравственному воспитанию подрастающего поколения. Многолетняя самоотверженная деятельность Альберта Анатольевича на посту руководителя Российского детского фонда снискала всеобщее уважение и признание не только в России, но и во всем мире", - обратил внимание Ильхам Алиев.

Он напомнил, что в Азербайджане всегда высоко ценилось бережное отношение Альберта Лиханова к его совместной работе с Гейдаром Алиевым, в результате которой был создан Советский детский фонд. Президент подчеркнул, что, как настоящий друг Азербайджана, Альберт Лиханов внес важный вклад в укрепление гуманитарных связей между АР и РФ.

"Добрая память об этом замечательном человеке и выдающейся личности навсегда сохранится в наших сердцах", - указал глава государства.

"Примите мои искренние соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой", - заключил он.