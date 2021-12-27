Лавров обсудил с гендиректором ВОЗ регистрацию "Спутника V"

27 дек. 19:14

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом. Такое сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что Лавров и Гебрейесус рассмотрели актуальные вопросы международного сотрудничества при борьбе с последствиями пандемии Covid-19, способы повышения эффективности мировой системы готовности и реагирования на ВС в здравоохранении при центральной координирующей роли ВОЗ.

Глава МИД РФ приветствовал решение участников ВОЗ о запуске работы по созданию нового международно-правового инструмента по борьбе с пандемиями, подтвердил приверженность Москвы сотрудничеству с Организацией и взаимодействию с другими странами для достижения этой цели.

"В контексте преодоления пандемии COVID-19 и обеспечения равного доступа населения стран мира к средствам профилактики и лечения этого заболевания, а также восстановления их свободного передвижения особое внимание было уделено вопросу регистрации в ВОЗ российской вакцины "Спутник V", необходимости обеспечения признания всеми странами на взаимной основе документов о вакцинации от COVID-19", - заключили в МИД РФ.