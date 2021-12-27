Спасатели КБР получили новую спецтехнику

27 дек. 19:13

Подразделения спасателей Кабардино-Балкарии сегодня получили новую спецтехнику, ключи от которой им вручили глава республики Казбек Коков и начальник ГУ МЧС России по КБР Михаил Надежин.

"За счет федерального бюджета приобретены современные автоцистерны и рукавный автомобиль, а также автолестница с эластичным спасательным рукавом и "кубом жизни", предназначенными для экстренной эвакуации людей. Автоцистерны благодаря своей высокой проходимости и большой вместительности можно будет использовать в труднодоступных районах", - написал Коков в своем аккаунте в Instagram, передает "Интерфакс".

Также дополнительно за счет республиканского бюджета приобретены еще два автомобиля для оперативной работы на месте ЧП, доставки дополнительных расчетов и сотрудников штаба, - добавил Коков.