Азербайджан и Бангладеш: туризм, борьба с коронавирусом и терроризмом

Азербайджан называют "страной огней" из-за природного огня, горящего на склоне холма Янардаг, расположенного недалеко от Баку. Это место также известно как "Горящая гора". Языки пламени поднимаются там на высоту около трех метров. Путешественник Марко Поло приезжал сюда в XIII веке и описал этот "таинственный" огонь в своих путевых заметках, пишет Eurasia Review.

Спустя столетия французский писатель Александр Дюма также стал свидетелем этого загадочного пламени. В советское время, с началом разработки нефтяных месторождений интенсивность пламени уменьшилась, но огонь горит там уже тысячи лет.

Бангладеш сегодня хорошо известен благодаря быстрому экономическому росту, некоторые называют страну экономическим чудом Южной Азии. Бангладеш признал независимость Азербайджана 30 декабря 1991 года, а также поддержал Баку в вопросе Ходжалинского геноцида.

В 2013 году Азербайджан и Бангладеш подписали Меморандум о взаимопонимании, касающийся сотрудничества между их академиями дипломатической службы. Азербайджан и Бангладеш также проявили интерес к расширению торговли и инвестиций. Хлопковая промышленность может стать важной статьей экспорта в Азербайджан. Азербайджан заинтересован в импорте бангладешских готовых изделий, фармацевтических препаратов, изделий из кожи и керамики, а также в импорте рабочей силы из Бангладеш для развития инфраструктуры.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина посетила Азербайджан в 2019 году для участия в 18-м саммите Движения неприсоединения. Во время встречи Хасины с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стало известно, что Бангладеш и Азербайджан договорились об укреплении двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях.

В 2013 году две страны договорились сформировать совместную экономическую комиссию для "изучения неиспользуемых торговых, экономических и инвестиционных возможностей". Правительство Азербайджана предоставило Бангладеш помощь в размере $200 тысяч в рамках программы ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия. Во время визита премьер-министра Бангладеш в Азербайджан в 2019 году было подписано соглашение о сотрудничестве в области культуры, что Шейх Хасина отметила как начало пути к расширению отношений между двумя странами.

Существуют широкие возможности для развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Бангладеш. Они могут сотрудничать в сферах исламского туризма, борьбы с пандемией коронавируса и терроризмом и т. д.