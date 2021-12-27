Мероприятие ко Дню солидарности азербайджанцев мира прошло в Москве по инициативе Лейлы Алиевой

27 дек. 18:59

В Москве по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой состоялось мероприятие ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

В нем приняли участие представители азербайджанской диаспоры и молодежных объединений РФ и АР, а также официальные лица.

Руководитель гуманитарных программ Российского представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова в ходе выступления рассказала о деятельности в РФ в гуманитарной сфере Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) под руководством Лейлы Алиевой, дала высокую оценку участию молодых представителей организации в гуманитарных мероприятиях.

Ответственный секретарь АМОР Джейхун Гусейнов от имени его председателя Лейлы Алиевой поздравил гостей с приближающимся Днем солидарности азербайджанцев мира и наступающим Новым годом, а также рассказал о деятельности организации в уходящем году.

Так, было отмечено, что под руководством Лейлы Алиевой АМОР воплотило в жизнь ряд новых проектов, продолжило успешное сотрудничество с российскими общественными объединениями и вузами.

Затем были награждены наиболее активные азербайджанские клубы в высших ученых заведениях России.

Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой, в которую вошли национальная музыка и танцы.