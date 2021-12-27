Дожди обеспечили жителей Ялты годовым запасом воды

27 дек. 18:50

Дожди, выпавшие в Крыму за последние четыре месяца, существенно пополнили запасы водохранилищ на юге Крыма, и теперь воды в курортной Ялте хватит минимум на год вперед, - сообщила глава администрации города-курорта Янина Павленко.

"Осенне-зимние осадки продолжают пополнять водные запасы Большой Ялты. Если в прошлом декабре с тревогой встречали Новый год и с еще большей - ждали приближающийся курортный сезон, то в этом году прогнозы оптимистичные", - написала Павленко в своем телеграм-канале, передает "Интерфакс".

Так, в Загорском водохранилище Крыма сейчас более 20 млн кубометров воды, или 87% от общего объема (в январе 2021 года там было всего чуть более миллиона кубометров), в Счастливенском - 6 млн кубов, или 57% от объема (год назад - порядка 2,5 млн кубометров), - сообщили в ГУП "Водоканал ЮБК".

Следует учитывать также снег в горах и воду в реках, ущельях, водопадах, - добавила сити-менеджер.