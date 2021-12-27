Предпринимательница похитила у государства несколько миллионов рублей в Ингушетии

27 дек. 18:47

Магасский районный суд вынес приговор предпринимательнице, похитившей свыше 4 млн рублей из средств Фонда социального страхования, такое сообщение распространила прокуратура Ингушетии.

"Судом установлено, что руководитель ООО "Каравелла", "Гром" и "Швея" в 2018 году вносила в отчеты заведомо ложные сведения о якобы наступлении страховых случаев по временной нетрудоспособности и в связи с материнством на несуществующих работников организаций", - пояснили в надзорном ведомстве.

По этим фактам из республиканского отделения Фонда соцстраха на банковский счет организаций было направлено более 4 млн рублей, которые подозреваемая использовала по собственному усмотрению.

Принимая во внимание наличие на иждивении женщины шести детей, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Наказание она будет отбывать, когда ее девятилетнему ребенку исполнится 14 лет.

Судья также удовлетворил иск прокурора о взыскании в пользу государства с бизнес-вумэн похищенных денег.