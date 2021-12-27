На границе Таджикистана и Афганистана Россия построит погранзаставу

27 дек. 18:34

Российские строители начали возведение современной пограничной заставы в Таджикистане на границе с Афганистаном, - сообщил посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

"В рамках Организации Договора о коллективной безопасности принято было решение об укреплении таджикско-афганской границы... Еще один вклад России - это строительство погранзаставы в районе Шамсиддин Шохин в Хатлонской области Таджикистана, выделены деньги, подписано соглашение, этот проект переходит в практическую фазу, будет построена современная погранзастава", - рассказал российский дипломат, передает ТАСС.

Также в рамках этих решений российская сторона осуществила несколько поставок вооружения для Вооруженных сил Таджикистана, "активно идет модернизация 201-й российской военной базы", дислоцированной в Таджикистане, - добавил дипломат.