Житель Кубани подорвал петардой собственный автомобиль, открыто уголовное дело

27 дек. 18:27

Правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в подрыве автомобиля "ВАЗ-2106" в Кавказском районе, открыто уголовное дело, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД РФ по Кубани.

"Установлено, что, находясь в общественном месте, один из мужчин положил петарду в салон своего автомобиля, снятого с регистрационного учета", - пояснили в ведомстве.

Затем хозяин машины поджег фитиль и, находясь на безопасном расстоянии, вместе с сообщником запечатлел взрыв на камеру.

Вскоре ролик был опубликован в интернете, стражи порядка начали проверку и нашли подозреваемых. В отношении них открыто уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Они находятся под подпиской о невыезде.