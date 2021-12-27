Экипаж волжского танкера спас сотни итальянских пассажиров

27 дек. 18:11

Экипаж танкера Волжского пароходства "Механик Ерохин" принял участие в спасении людей с терпящего бедствие судна в Ионическом море, - сообщила пресс-служба пароходства.

В субботу вечером, 25 декабря, танкер "Механик Ерохин", выполняя рейс грузом из Алиага (Турция) на Мальту в Ионическом море, получил распоряжение от итальянского спасательного центра (Italian Maritime Rescue Coordination Centre) оказать помощь терпящему бедствие судну.

"Танкер изменил курс и принял на борт 386 человек - всех, кто был на борту. Судном, которому оказана помощь, оказался небольшой катер прибрежного плавания, переоборудованный под перевозку людей", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Российский танкер в сопровождении катера береговой охраны доставил спасенных в район порта Кротоне (Италия), а накануне он продолжил свой рабочий рейс.