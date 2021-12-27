Кумовство в Кубанском казачьем хоре: растрачены миллионы бюджетных средств

27 дек. 17:45

Отдел госзакупок Минкульта Кубани завершил внеплановую проверку Кубанского казачьего хора и обнаружил неэффективные и необоснованные расходы из средств краевого бюджета и президентского гранта.

Анализ локальных документов хора показал нарушение по статье 13.3 ФЗ-273 от 25.12.2008 "О противодействии коррупции": учреждение не предотвратило коррупцию и допустило конфликт интересов между пятью членами семьи, работающими в хоре, а также был выявлен факт передачи без правовых оснований гендиректором хора Захарченко-старшим своих полномочий внуку.

Проверка показала, что Виктор Захарченко-старший вышел за пределы своих полномочий и передал на постоянной основе свои права и должностные обязанности первому заместителю генерального директора Виктору Захарченко-младшему, заместителю генерального директора Владимиру Лютому и начальнику правового управления Д.Хорошавину, что повлекло за собой отсутствие необходимого контроля.

Согласно документу, зафиксированы неэффективные и необоснованные расходы из средств краевого бюджета на 125 млн 241 тыс 202 рубля. Еще 2 млн 173 тыс 175 рублей были неправомерно потрачены из президентского гранта, - передает портал Юга.ру.

Не подтверждено создание в 2020 году шести концертных программ на сумму 79 млн 847 тыс 70 рублей. В штатном расписании были фиктивные должности, на которые потратили 1 млн 813 тыс 118 рублей, на премии - 290 тыс рублей, а еще 49 млн 692 тыс 200 рублей пошли на премии по итогам работы сотрудников при фактическом не достижении ими плановых результатов.