Полтысячи сотрудников мэрии Стамбула обвинили в терроризме

27 дек. 17:39

В Стамбуле запущено расследование в отношении более чем 500 сотрудников муниципалитета, их обвиняют в поддержке терроризма. Такое сообщение распространило МВД Турции.

"Наше министерство начало расследование в отношении сотрудников мэрии Стамбула, на которых поступали жалобы из-за их связей с рядом террористических организаций", - цитирует его РИА Новости.

В министерстве уточнили, что 455 чиновников подозреваются в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, остальные 102 - с другими леворадикальными организациями, также признанными в Турции террористическими.

Мэр Стамбула, член самой крупной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Экрем Имамоглу опроверг эти обвинения, заверив, что будет бороться за права своих "товарищей".

Он выразил недоумение в связи с тем, что МВД в первую очередь озвучивает точное число подозреваемых и приговор, а только после этого начинает вести расследование. Градоначальник также напомнил, что при найме сотрудников мэрии их проверку проводило в том числе и МВД.